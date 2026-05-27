В преддверии Международного Дня защиты детей в УФССП России по Мурманской области подвели итоги работы по взысканию алиментов за первое полугодие 2026 года
Своевременная выплата алиментов – вклад в детство, образование и здоровье детей. Однако для некоторых родителей это не является приоритетом. Как сообщают приставы, среди должников 76% мужчин и 24% женщин.
Одна из наиболее эффективных мер воздействия – арест имущества.
Валерий Берняцкий, руководитель УФССП России по Мурманской области: «В текущем году взыскано более 226 млн рублей «.
К неплательщикам принимаются меры административного характера.
Сергей Дуняшев, врио начальника отделения организации дознания УФССП России по Мурманской области: «Если данная мера на должника не оказала никакого воздействия, тогда родителю грозит уголовная ответственность».
Покрытие финансовых нужд ребёнка, в первую очередь, ответственность не перед органами исполнительной власти, а человеческая обязанность.