В преддверии Международного Дня защиты детей в УФССП России по Мурманской области подвели итоги работы по взысканию алиментов за первое полугодие 2026 года

Разлад в семье, прежде всего, сказывается на детях. Чтобы минимизировать его последствия, в работу включаются судебные приставы, которые встают на защиту прав ребёнка.

Своевременная выплата алиментов – вклад в детство, образование и здоровье детей. Однако для некоторых родителей это не является приоритетом. Как сообщают приставы, среди должников 76% мужчин и 24% женщин.

Одна из наиболее эффективных мер воздействия – арест имущества.

Валерий Берняцкий, руководитель УФССП России по Мурманской области: «В текущем году взыскано более 226 млн рублей «.

К неплательщикам принимаются меры административного характера.

Сергей Дуняшев, врио начальника отделения организации дознания УФССП России по Мурманской области: «Если данная мера на должника не оказала никакого воздействия, тогда родителю грозит уголовная ответственность».

Покрытие финансовых нужд ребёнка, в первую очередь, ответственность не перед органами исполнительной власти, а человеческая обязанность.