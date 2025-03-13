В преддверии Международного дня защиты прав потребителя в Управлении Роспотребнадзора подвели итоги деятельности за 2024 год

Международная федерация потребительских организаций каждый год определяет тематику Всемирного дня прав потребителей. В этом году он проходит под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни».

Что это значит для Мурманской области и какие вопросы потребителей решало управление в прошлом году, рассказали в региональном Управления Роспотребнадзора.

Одна из тем - противодействие незаконному обороту табачной и никотиносодержащей продукции.

Эдуард Балаян, начальник отдела прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Проведено 109 выездных обследований … Возбуждено 48 дел об административных правонарушениях в сфере реализации табачной и никотиносодержащей продукции».

Большинство нарушений в реализации таких товаров связано с новыми правилами продажи, которые установил федеральный закон. Важная роль в деятельности управления отводится и судебной защите прав потребителей. В прошлом году в суд было направлено 74 иска. В перечень услуг, которые разочаровали северян, вошли развлекательные мероприятия, в том числе отменённые концерты, за которые организатор не вернул деньги, услуги такси и качество товаров в продуктовых магазинах.

Доля удовлетворённых судом требований составила 81%. В денежном эквиваленте это более четырёх миллионов рублей, возвращённых жителям Заполярья средств.

Определенный вклад в выявление нарушений вносят и сами граждане с помощью системы «Честный знак». Она направлена на повышение уровня безопасности россиян, борьбу с контрафактом и некачественными аналогами.

Эдуард Балаян, начальник отдела прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «При любом обращении мы всегда выходим на объект, если это связано с маркировкой, анализируемой в системе «Честный знак». Выходим на объект и принимаем незамедлительно меры».

«Честный знак» для потребителей интересен тем, что с помощью одноимённого приложения на смартфоне можно проверить товар при покупке. По результатам сканирования кода в приложении можно увидеть информацию о производителе, дате производства и ввоза в страну, составе и сроках годности.