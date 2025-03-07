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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.25 19:30

В преддверии Международного женского дня Андрей Чибис вручил лучшим северянкам государственные и региональные награды

Ими были удостоены женщины, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие экономики, науки, образования, медицины, культуры и других сфер.

В преддверие 8 Марта в областной филармонии организовали весенний концерт. Губернатор Андрей Чибис лично поздравил гостей с наступающим праздником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасибо за то, что вы весну не ждёте, вы её создаёте. Вы её практически привносите своей теплотой в нашу северную Мурманскую область. И спасибо за то, что вы такие настоящие. Милые, но при этом со стрежнем. Только русские женщины такие. И я очень хочу пожелать, чтобы не только в день праздника вас заботой окружали мужчины, слова добрые говорили, а чтобы искреннее внимание было всегда».

35 из приглашенных на вечер женщин тоже вышли на сцену к губернатору. Он наградил их государственными и региональными наградами за добросовестный труд и преданность своему делу.

К примеру, директор областной библиотеки для слепых и слабовидящих уже порядка 30 лет работает в учреждении. Ежедневно специалисты взаимодействуют с людьми с нарушением зрения. Они помогают им погружаться в мир литературы с помощью специальных книг и устройств. За высокий профессионализм и ответственность Наталья Киреева получила письмо губернатора.

Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Мы работаем с особыми людьми. И я всегда отмечала и отмечаю, что мы как никто видим результат своего труда и видим реакцию наших читателей. Мы сопровождаем их порой в течение всей жизни. Работаем с маленькими, большими и пожилыми людьми. Иногда люди у нас читают на протяжении всей жизни».

А молодой специалист, пульмонолог Дарья Гаврилина с детства хотела стать врачом и теперь она ежедневно осуществляет свою мечту. Профессия у девушки непростая, но она прекрасно знает, что несёт важную миссию. За профессионализм и ответственность Дарье вручили благодарственное письмо губернатора.

Дарья Гаврилина, врач-пульмонолог Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Мне очень нравится моё отделение. Очень нравится работать с пациентами. За полгода очень много практики. Я столкнулась со многими клиническими случаями, с которыми ранее не сталкивалась. И в нашем отделении действительно интересно трудиться».

Нельзя забывать, что женщины создают уют, а значит, и на должностях, ответственных за чистоту и порядок, тоже зачастую трудятся именно они. Татьяна Труничева 11 лет работает уборщиком служебных и производственных помещений в правительстве региона. Северянка уверена, что для каждой профессии важна ответственность, внимательность и правильный настрой. За добросовестный труд глава региона вручил ей благодарность.

Татьяна Труничева, уборщик служебных и производственных помещений отдела эксплуатации и обслуживания зданий Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области: «Я к работе отношусь с юмором. Поэтому бывает трудно, бывает легко, но мне нравится. Я бы хотела пожелать всем, чтобы люди больше делали добра, думали о том, как сделать другим хорошо. Чтобы радовались всему, что нас окружает, каждую минуту наслаждались жизнью».

Учёные разных стран давно доказали, что женщины вовсе не слабый пол. Несмотря на нашу эмоциональность, мы наиболее устойчивы к стрессу, работоспособны и ответственны. А ещё именно мы - женщины, девушки, дамы – остаёмся любящими мамами, хранительницами домашнего очага и музами для мужчин.

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