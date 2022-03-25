В преддверии Международной акции «Час Земли» школьникам пришлось преодолеть «Адреналин»

В преддверии Международной акции «Час Земли», которая состоится 26 марта, на площадке Мурманской детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой прошла интеллектуальная игра «Адреналин» среди пятиклассников 56-й школы столицы Заполярья.

Что такое ледокол? Знает, пожалуй, каждый школьник, но этот вопрос разминка перед серьёзным мозговым штурмом. Ребятам из 56-й школы Мурманска, разделившись на команды, предстоит ответить на нелегкие вопросы квиза по экологии. Тема выбрана не случайно, а в преддверии Международной акции «Час Земли».

Сопельник Алеся, заместитель директора Детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «На самом деле, ценности нужно прививать. И чем раньше, тем лучше! Даже самый маленький ребёнок, гуляя рядом с родителями, видя на улице грязную бумажку, понимает, что ей там не место, что бумажки надо кидать в мусорное ведро. Такое воспитание зарождается с самого раннего детства».

Площадкой для игры стала детско-юношеская библиотека, а с организацией процесса и подборкой вопросов помогли специалисты Информационного центра по атомной энергетике Мурманска. Такие встречи проводятся регулярно на площадке учреждения - на борту ледокола «Ленин».

Банишевский Егор, руководитель Информационного центра по атомной энергетике Мурманска: «Мы на регулярной основе занимаемся тем, что проводим различного вида интеллектуальные игры. Мы используем и свои фирменные разработки, и квизы, играем в ЧГК, ну, и занимаемся популяризацией науки, экологии».

Играют, к слову, школьники не просто так, организаторы предусмотрели для победителей призы - значки из переработанного пластика, фирменные комиксы и настольные игры.