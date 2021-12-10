В преддверии Нового года начинает свою работу самый большой каток за Полярным кругом

Центральный стадион профсоюзов готов принять всех желающих.

Уходящий год порадует мурманчан стартом юбилейного 15-го сезона массового катания на коньках. Через несколько дней откроется каток на стадионе профсоюзов.

Алексей Попов, технический директор катка Центрального стадиона профсоюзов: «Мы всех приглашаем, мы работаем по четвергам и пятницам с 18 часов, по субботам и воскресеньям- с 16. И любые выходные, и праздничные дни - с 15 часов. Очередной сезон – мы будем открываться. Напоминаю, с 1 января с 15 часов каток уже будет работать».

Рядом со стадионом есть большая парковка, а в самом здании кафе и холл, где будет удобно переобуваться. Никаких QR-кодов не потребуется, всё что нужно от посетителей – это пройти термометрию на входе, соблюдать масочный режим в помещениях. Все, кто пришёл без своих коньков, смогут взять их напрокат.

Алексей Попов, технический директор катка Центрального стадиона профсоюзов: «В этом году у нас обычно прокатный парк составляет 200 пар, часть обновлялась в прошлом, позапрошлом годах. В этом году очередные 100 пар пришли. Вас ждут практически совершенно новые, фирменные дорогие коньки, хорошие, удобные с отличной сталью, с хорошими ботинками».

По словам работников стадиона, в прошлом году 1 января на массовые катания пришли около 500 человек, зимние виды спорта стали настоящей отдушиной для северян в непростое ковидное время.