В преддверии Нового года специалистов Мурманской областной больницы наградили за многолетний и добросовестный труд.

Евгений Волков, врач-офтальмолог Мурманской областной больницы: «Мы не живём сегодняшним днём, мы стараемся и стремимся развиваться, улучшаться. У нас достаточно большие и серьёзные планы на следующий год. Мы надеемся выполнить объёмы работ не менее, чем мы выполнили в этом году, приложить все наши усилия и старания, чтобы наши пациенты прозревали и были зрячими».

В Мурманской областной больнице состоялось торжественная церемония награждения и Евгения Волкова – врача-офтальмолога.

В учреждении здравоохранения увеличили объём медицинской помощи в два раза. Например, в отделении микрохирургии глаза её получают около 70 северян.

Здоровье северян со всего региона находится в надёжных руках специалистов Мурманской областной больницы имени Баяндина.

Евгения Скороходова, пациентка Мурманской областной больницы, г.Оленегорск: «У меня было плохое зрение. Я на табло телефона не видела, кто мне звонит. Обратилась в Оленегорске к окулисту, она сказала, что у меня катаракта, срочно нужно делать операцию. Прождав два месяца, первый раз восьмого июля я сюда приехала. Всё удалили, всё хорошо. Сейчас я даже вижу, читаю выписку без очков. Новый год буду встречать дома, всё очень хорошо я рада».

На сегодняшний день для максимально точной диагностики и лечения заболеваний глаз используют современное оборудование. Но главный, по-прежнему, – квалифицированный специалист.

Евгений Волков, врач-офтальмолог Мурманской областной больницы: «Мы не живём сегодняшним днём, мы стараемся и стремимся развиваться, улучшаться. У нас достаточно большие и серьёзные планы на следующий год. Мы надеемся выполнить объёмы работ не менее, чем мы выполнили в этом году, приложить все наши усилия и старания, чтобы наши пациенты прозревали и были зрячими».

Евгений Волков, окулист Мурманской областной больницы, с лёгкостью совершает сложнейшие операции в отделении офтальмологии.

Евгений Волков, врач-офтальмолог Мурманской областной больницы: «Основные операции - это операции по поводу катаракты. Мы активно занимаемся витреоретинальной хирургией - это операции на сетчатке стекловидного тела, это помощь больным с сахарным диабетом, глаукомой. Конечно, мы не забываем про наше подрастающее поколение – детей. Проводим операции по поводу косоглазия, это одно из приоритетных направлений нашего отделения».

Представители власти региона отмечают, что работа врача-окулиста связана с огромной ответственностью и риском.

Геннадий Степахно, представитель фракции партии КПРФ в Мурманской областной Думе: «Труд врача сегодня всегда востребован, потому что это вечная профессия. Приятно знать, что врач надёжен для тебя, а ты ему доверяешь».

В преддверии Нового года специалистов Мурманской областной больницы наградили за многолетний и добросовестный труд.