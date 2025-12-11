В преддверии Нового года стартуют выездные губернаторские ёлки

Артисты областных театров подарят праздник детям из отдалённых городов и посёлков Мурманской области и покажут свои лучшие спектакли.

Уже 12 и 13 декабря Мурманский областной драматический театр покажет музыкальную сказку «Золотой цыплёнок» в Алакуртти и Кандалакше.

А 13 и 14 декабря в Печенге и Заполярном театр кукол представит спектакль в формате циркового представления «Умка» режиссёра Петра Васильева.

После каждого представления детей ждёт встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и весёлые активности.

Новогодняя кампания завершится в Мурманске, где с 22 по 24 декабря самые маленькие зрители увидят постановку «Любопытный слонёнок».