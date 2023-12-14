В преддверии Нового года в торгово-развлекательном центре «Форум» открыли новый гипермаркет низких цен «Маяк»

Одними из первых вместе с покупателями это место оценила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Отличный подарок к Новому году сделал гипермаркет низких цен «Маяк», открыв свои двери в торгово-развлекательном центре «Форум». На прилавках есть тысячи продуктов и промышленных товаров по очень соблазнительной стоимости.

«Приехала в новый магазин, который открылся у нас почти в центре города, за новогодними игрушками, - делится своими впечатлениями наша землячка. - Выбрала украшения на ёлку и взяла для дома товары: продукты, подарки, бытовую химию. Поэтому очень удобно, что в одном месте и на большой территории столько разнообразных товаров. И цены гораздо ниже, чем в обычных сетевых магазинах».

Важно отметить не только качество представленных товаров, но и то, что большинство из них отечественного производства. В «Маяке» есть молочные и мясные продукты, сладости, огромный ассортимент предметов для дома и автомобиля. И конечно, большой выбор подарков для детей.

«Я даже не знала, что сегодня открытие. Конечно, в первый день всё очень красиво, чистенько, аккуратно. Ассортимент большой, я хожу, чтобы что-нибудь купить», - делится с нами своими впечатлениями северянка.

«Шикарный магазин, все люди ходят. Открывают много филиалов же, много их», - отклик мурманчанки.

«Все хорошо у них, смотрю, что всё красиво и все свежее», - такие оценки дают первые покупатели.

Гипермаркет низких цен «Маяк» приглашает всех за выгодными покупками. Он расположен в ТРЦ Форум, на этаже Д рядом с «Эльдорадо». Время работы - с 10 до 21 ежедневно.

На правах рекламы.