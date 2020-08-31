В преддверии нового учебного года в Мурманской области проходит тестирование педагогических работников общеобразовательных организаций на коронавирус

Мероприятие отхватит порядка 6000 человек.

«Забор биоматериала проходит в пятницу и субботу, – пояснила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. – Чтобы процедура прошла безопасно и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, составлен график сдачи анализа».

Тестирование осуществляется через государственные учреждения здравоохранения в муниципалитетах (ЦРБ, ЦГБ). Педагоги Мурманска и Североморска проходят тестирование на базе Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области будет осуществлять мониторинг ситуации с заболеваемостью в образовательных организациях. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией будут проведены необходимые противоэпидемические мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.