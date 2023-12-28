В преддверии новогодних праздников Дед Мороз специального назначения пришёл к детям военнослужащих морского отряда Росгвардии

По традиции военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа организовали красочное поздравление детей сослуживцев.

Росгвардейцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки навестили ребят и подарили им праздничное настроение. Дети общались со сказочными гостями, рассказывали им стихотворения и водили хороводы.

Важным элементом экипировки Деда Мороза из Росгвардии был бронежилет, который напомнил ребятам, что сказочный герой готов прийти на помощь и защитить их в любой момент.

В завершение встречи детям вручали новогодние подарки.

Снегурочка специального назначения: «Мы хотим вам пожелать, чтобы следующий год был счастливым для вас. Чтобы было много-много времени для мамы и для папы, чтобы вы много играли, у вас было много друзей. Будьте здоровы и берегите друг друга!».