В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии

Утро для некоторых водителей началось не с кофе, а с проверки на состояние алкогольного опьянения. Одни северяне не впервые проходят такую процедуру, а другие были удивлены встрече с дорожными полицейскими.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Казалось бы, что в будние дни водители обладают какой-то ответственностью, но, как показала наша практика, нет. У нас уже проходили мероприятия, например, акции «Автобус» и «Пешеход», во время которых были, к сожалению, выявлены водители, которые управляли транспортным средством в алкогольном опьянении. Поэтому сейчас Госавтоинспекция проводит мероприятия не только в предпраздничные, праздничные дни, но и в будни, чтобы сделать наши дороги Заполярья более безопасными».

Только за минувшие выходные инспекторы задержали трёх водителей в нетрезвом состоянии. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, а их автомобили помещены на штрафстоянку.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «За 11 месяцев у нас было 21 ДТП, где вина водителей, которые находились в состоянии опьянения. У нас хорошая выявляемость таких водителей. В рейдовых мероприятиях более 300 водителей мы остановили и пресекли».

Во время рейдов выявляют не только нетрезвых водителей, но и других нарушителей правил дорожного движения. Например, в этот раз один из автомобилистов не выполнил требование сотрудника ДПС и пытался уехать. Выяснилось, что северянин уже лишён водительских прав и таким образом, хотел избежать последствий.

В отношении мужчины составили протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. Это нарушение влечёт штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток по решению суда.

А что грозит тем, кого задержали нетрезвыми?

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Административный штраф. Сейчас он 45 тысяч рублей, так предусматривается лишение права управления транспортным средством. Если это уже повторное нарушение, то это вплоть до уголовной ответственности».

За время сегодняшнего рейда в Мурманске нетрезвых водителей выявлено не было.