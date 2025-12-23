В преддверии новогодних выходных глава региона Андрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области

Несмотря на тёплую атмосферу новогодних праздников, именно это время считается одним из самых опасных.

Скопления людей на различных мероприятиях, общая расслабленность из-за выходных дней. Но в такой период необходимо быть начеку. Одна из самых страшных ситуаций, которая может возникнуть, - террористическая угроза. Для обеспечения спокойствия в преддверии праздников губернатор Мурманской области и провёл профильную встречу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Расслабляться мы не имеем права. Здесь огромная роль на организаторах мероприятий, на это прошу обратить внимание прежде всего глав муниципалитетов, руководителей учреждений, что любые проводимые мероприятия, безусловно, нужно крайне внимательно отрабатывать с соответствующими правоохранительными органами».

Глава региона подчеркнул, что все должны быть предупреждены: необходимые силы и средства подготовлены и синхронизированы. Надо оставаться бдительными, чтобы избежать террористических угроз. Для соблюдения порядка и обеспечения безопасности в новогодние праздники в регионе будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, представители частных охранных организаций, народных дружинников, спасателей и пожарных.