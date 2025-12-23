Губернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регион
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.25 19:30

В преддверии новогодних выходных глава региона Андрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области

Несмотря на тёплую атмосферу новогодних праздников, именно это время считается одним из самых опасных.

Скопления людей на различных мероприятиях, общая расслабленность из-за выходных дней. Но в такой период необходимо быть начеку. Одна из самых страшных ситуаций, которая может возникнуть, - террористическая угроза. Для обеспечения спокойствия в преддверии праздников губернатор Мурманской области и провёл профильную встречу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Расслабляться мы не имеем права. Здесь огромная роль на организаторах мероприятий, на это прошу обратить внимание прежде всего глав муниципалитетов, руководителей учреждений, что любые проводимые мероприятия, безусловно, нужно крайне внимательно отрабатывать с соответствующими правоохранительными органами».

Глава региона подчеркнул, что все должны быть предупреждены: необходимые силы и средства подготовлены и синхронизированы. Надо оставаться бдительными, чтобы избежать террористических угроз. Для соблюдения порядка и обеспечения безопасности в новогодние праздники в регионе будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, представители частных охранных организаций, народных дружинников, спасателей и пожарных. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Зверские заблуждения». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области снижается второй месяц подряд-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро теряет почти 5 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Единая региональная горячая линия ЖКХ - важный инструмент оперативного реагирования в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»