В преддверии отопительного сезона злоумышленники «минировали» Мурманскую ТЭЦ

В оперативные службы областного центр продолжают поступать сообщения об угрозах взрыва. Например, сегодняшнее утро для сотрудников Мурманской ТЭЦ началось с эвакуации.

Экстренные службы отреагировали на поступившее сообщение о том, что предприятие в центре города якобы заминировано. Людей в оперативном порядке вывели на улицу за территорию ТЭЦ. Дальнейшее обследование не подтвердило угрозу.

Напомним, это уже не первый случай, в последнее время по Мурманску прокатилась волна ложных угроз и сообщений о минировании учреждений и предприятий.