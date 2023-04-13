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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.23 19:30

В преддверии Пасхи сотрудники МЧС провели проверку Кольского Благовещенского собора

Пасха - один из главных православных праздников. В этот день верующие люди стараются прийти на службу, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле - не исключение.

ЧП в этот день в церквях, если и бывают, то нечасто, тем не менее, пред таким важным событием храмы проверяют сотрудники МЧС. Делается это для того, чтобы избежать любой случайности.

Владислав, иподьякон Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Кола: «Праздник же основной, главный и единственный для нас - для православных крестьян – это Пасха. Много у нас прихожан, счёт мы не ведем. Сколько хватает помещения. Даже ещё не хватает. Люди на улице собираются. Там же будет крестный ход».

Сначала специалисты проверяют первичные средства тушения – это песок, вода, огнетушитель. На огнетушителе сверяется дата перезарядки, срок годности. Далее идёт осмотр рабочего состояния пожарной сигнализации. Так же сотрудники МЧС обращают внимание на деревянные покрытия, чтобы подсвечники стояли на не горючих основаниях.

Алексей Перцев, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кольскому и Печенгскому районам: «В преддверии церковных праздников в Мурманской области сотрудниками МЧС активно проводятся профилактические мероприятия с целью усилить и обеспечить безопасность прихожан. В такие мероприятия входят инструктажи с работниками церкви и осмотр храмов, церквей и помещений, чтобы исключить обстоятельства возникновения пожара».

По итогам проверки сделали заключение, что храм полностью подготовлен к предстоящей службе. Сотрудники МЧС просят прихожан не оставлять свечи без присмотра дома, избегать столпотворения в храмах и быть внимательными к своей безопасности. 

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