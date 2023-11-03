В преддверии праздника Дня народного единства росгвардейцы провели урок мужества для студентов Мурманского кооперативного техникума

Обучающимися по специальности «Правоохранительная деятельность» сотрудник Росгвардии рассказал об истории праздника, как и когда появился и менялся, чем он отличается от других важных дат в нашей стране.