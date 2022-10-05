В преддверии профессионального праздника для пожарных ЗАТО Александровск «устроили» жаркие учения

75 лет со дня образования скоро отметит специальная пожарная охрана.

В ЗАТО Александровск такое подразделение формируют сразу несколько частей – это первая, третья, четвертая и восьмая. Помимо противопожарной охраны городов в задачи огнеборцев входит и контроль особо важных объектов – градообразующих предприятий и центров по работе с радиоактивными материалами. На одной из таких территорий и прошли масштабные учения александровских спасателей.

В течение считанных минут после сигнала тревоги на территорию судоремонтного предприятия «Нерпа» Снежногорска врывается первая машина спасателей. По сценарию учения, произошло возгорание на «заказе» - в одном из отделов ремонтируемой подлодки

Алексей Кузнецов, начальник специального Управления пожарной службы №48 МЧС России: «Это та практика, на которой пожарные отрабатывают свои действия, которые могут пригодиться при возникновении реального пожара».

По спецсвязи огнеборцы установили предположительную причину возгорания, определили количество человек, работавших в момент возникновения пожара на объекте, выяснили, что эвакуировать удалось не всех.

Александр Силантьев, начальник специального отдела №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»: «В зависимости от сложности пожара ставятся разные задачи: сегодня был пожар по высшему рангу, в котором был организован штаб пожаротушения, назначены ряд ответственных лиц, которые отвечали за тушение пожара».

Основная задача любой операции - спасение пострадавших и устранение угрозы безопасности жизни людей. Согласно легенде учений, двух работников «Нерпы» удалось быстро передать медикам. Но под завалами оказался участник пожарной команды.

Александр Силантьев, начальник специального отдела №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Не будем забывать, что пожарные тоже подвержены воздействию факторов пожара, что на данном учении мы и отработали».

9 октября специальная пожарная охрана отметит своё 75-летие. Присоединятся к празднику и специалисты пожарных частей ЗАТО Александровск: таких на территории большого ЗАТО более двухсот. Огнеборцы всегда готовы к предотвращению любых техногенных аварий, пожаров и вызовов природы. Сотрудники спецподразделений постоянно совершенствуют свою профессиональную подготовку и выучку. Улучшилось и обеспечение подразделений. С 2019 года на вооружение поступило шесть новых пожарных автомобилей, оснащенных современным оборудованием. В свои ряды спасатели готовы принять новых коллег, обещая социальные гарантии и достойную работу в высокопрофессиональном коллективе.

Александр Восковский, заместитель начальника первой пожарно-спасательной части ЗАТО Александровск по профилактике пожаров: «Требуются водители, бойцы, старшие пожарные. У начальников караулов штат уже набран. В отделение профилактики пожаров тоже требуются инспектора и младшие инспектора».

За время существования пожарной охраны возникли и особые профессиональные праздничные традиции. Например, начинать праздник с общего построения личного состава в парадной форме.

Ещё одно событие в рамках празднования особых дат, доступное всем желающим, – это выставка специальной пожарной техники. В ЗАТО Александровск она будет работать 9 октября на площади Победы города Полярного.