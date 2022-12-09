В преддверии профессионального праздника танкисты Северного флота совершенствуют боевое мастерство

9 декабря – День Героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно. И в преддверии праздника танкисты Северного флота совершенствуют боевое мастерство.

На заполярных полигонах Северного флота каждый день, не зависимо от погодных условий, продолжается кропотливая работа. Танкисты отрабатывают огневые и тактические задачи. В составе экипажей есть и военнослужащие, награжденные за мужество и героизм, проявленные во время специальной военной операции. Например, Александр и его товарищи удерживал позиции против более 300 наёмников и сил ВСУ.

Александр, старший сержант, старшина танковой роты: «Была поставлена задача танковому взводу укрепить блок пост и удерживать позицию. Мы удерживали несколько дней. Превосходящие силы противника ежедневно наступали и с артподготовкой, и на технике, и в пешем порядке. В один из боев командира танка был подбит, все люди выжили, танк своим ходом смог уйти. Механик-водитель получил ранение тяжелое».

Александр с раннего детства хотел быть военным. Срочная служба укрепила желание. Был и в пехоте, но последние годы он танкист. Бронетехника, говорит, это моё. Подтверждение тому - Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль «За боевые отличия». У ещё одного командира танка — Сергея - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медаль «За боевые отличия».

Сергей, старший сержант, командир танка: «Когда я пошёл служить, то к этому был готов и я, и семья. Бывают люди, которые идут служить, чтобы получить пенсию, деньги, квартиру - не знаю, что-то такое. Я своей семье сразу сказал, если я иду служить, есть возможность, находясь в армии, попасть в боевые действия».

Оба танкиста героями себя, конечно, не считают. Передают свой боевой опыт товарищам и тем, кто пришёл в армию из запаса. Главная оценка их действий — оценка командира. Но и на учениях, и на передовой было бы намного сложнее, если бы не родные и близкие. Дома ждут и поддерживают.

Светлана, жена военнослужащего: «Я очень долго размышляла над тем, что происходит. По идее, женщина сейчас должна истерике биться, страдать. Мы, конечно, бьёмся, страдаем, но пока никто не видит. Мы стараемся его всячески поддерживать».

В России День Героев Отечества — это праздник тех, кто удостоен высших государственных наград и званий: «Героев Советского Союза», «Герой Российской Федерации», ордена Святого Георгия и ордена Славы. Но россияне уже давно чествуют в этот день всех, кто проявил себя в ратном деле.