В преддверии профессионального праздника в Мурманске чествовали семейные династии энергетиков

«Кем ты хочешь стать?», - самый часто задаваемый вопрос. На этот вопрос дети собравшихся в преддверии Дня энергетика мурманчан с малых лет уверенно отвечают, что хотят быть такими же героями, как и их родители. Такой пример показала семья Шараг, они вместе трудятся в Мурманском филиале «Россетей».

Игорь и Андрей Шараг, династия энергетиков: «Я родился в посёлке Мурмаши, это посёлок энергетиков, ну, и видимо, из-за этого вышло моё решение. Я часто следую примеру отца и выбор профессии не стал исключением».

В Мурманской области немало компаний, связанных с энергетикой, при этом работающих сообща. Поэтому профессиональный праздник решили отметить также по-семейному и рассказать мурманчанам о тех, кто дарит тепло уже много лет.

Одна из таких семей – династия Михайловых. Их трудовой путь начался в 1970 году. Тогда Ратмир Михайлов пришёл работать на каскад Нивских ГЭС, а его сын Александр в Северо-Западный филиал «Россетей». Там же трудятся и его дети - Дмитрий и Роман.

Александр и Роман Михайловы, династия энергетиков в третьем поколении: «У меня работал в этой сфере мой отец, у нас уже получается три поколения работает в сфере энергетики, в частности, в бывшей компании «Колэнерго», теперь это Мурманский филиал «Россетей». Я пошёл по его стопам, соответственно, два моих сына тоже пошли по моим стопам. Послужил примером мой отец».

Всех их отметили не только на празднике, но и на фотовыставке, где каждый может взглянуть на себя со стороны.

Например, на этих фотографиях за работой Егоровы-Беловы, которые уже не один десяток лет посвятили компании «МЭС».

Павел и Владислав Егоровы-Беловы, династия энергетиков: «Я 30 лет назад пришёл на это предприятие и уже 30 лет тружусь».

В Мурманской области работает атомная электростанция, которая в декабре выдала 107% мощности. Есть у нас и самый крупный ветропарк за Полярным кругом, 2 теплоэлектростанции, 17 ГЭС и 123 котельных. Всё это создаёт большой энергопотенциал нашего края.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Нас ждут тоже большие проекты, большие дела в этом плане. Мы знаем, что у нас грядёт и газификация, в планах строительство второй Кольской атомной станции. У нас в планах развитие энергосистемы и очень большое количество проектов впереди на многие годы: модернизация котельных, перекладка сетей».

На праздничной церемонии подведения итогов не только наградили отличившихся специалистов, отметили и династии, семьи, которые посвятили свою жизнь энергетике, но и рассказали о масштабных будущих проектах.