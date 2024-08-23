В преддверии спортивного праздника «Гольфстрим» в Кольском заливе провели тренировочный заплыв

Традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим» состоится в этом году 31 августа. Тысячи северян и гостей региона приедут, чтобы поучаствовать в забеге, посоревноваться в пляжном волейболе или просто понаблюдать за праздником. Одним из ярчайших событий станет, конечно, заплыв через Кольский залив.

Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска: «В этом году мы ждём 5 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта. Приедут сильнейшие пловцы из 10 регионов Российской Федерации, которые поборются за главный приз 100 тысяч рублей. Это хороший приз, это престижно».

Чтобы провести состязания, необходима тщательная подготовка. Обязательная часть которой - пробный заплыв. Организаторы и участники отрабатывают порядок действий на воде и вне, повторяют правила безопасности.

Несколько дней назад тренировку сорвали белухи, приплывшие к берегу, но на этот раз тренировке ничего не помешало.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив фестиваля «Гольфстрим»: «Соревнования остановятся в случае, если между 4-й и 6-й опорами поверхность воды будет покрыто барашками, если ветер больше 12 метров в секунду или есть морские животные. И последнее, если на месте старта мы не видим место финиша».

На участие в гонке уже подали заявки 47 участников. В пробном заплыве приняли участие 8 из них, спортсмены Мурманской области, среди которых были и те, кто впервые окунулись в Кольском заливе.

Игорь Жуков, пловец: «Заплыв через Кольский заплыв у меня первый. До это у меня был опыт участия в соревнованиях во Владивостоке, в соревнованиях в Уфе - тоже зимнее плавание. В Уфе температура была около одного градуса, во Владивостоке плюс шесть. Это закаливает тело, дух, характер, интересный опыт».

Утро, солнце ещё не вышло из-за горизонта, ветер прохладный, а вода всего 9-10 градусов. Но настоящих спортсменов это не пугает. Они заблаговременно настраивают себя, тренируются в бассейне, зимой окунаются в прорубь, принимают контрастный душ… И всё же перед спуском в воду немного волнуются даже чемпионы.

Егор Кривенков, пловец: «Я являюсь двукратным рекордсменом России по юниорам на дистанции 50 и 100 метров брасс, а также многократный чемпион кубка России. Мандраж немного присутствует, первый раз всё таки поплыву через залив».

На территории дежурит машина скорой помощи, работают сотрудники МЧС. Они проверяют обстановку на воде, следят за течением и сопровождают спортсменов на всей дистанции, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь.

Александр Мандрусов, спасатель 1 класса Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Основная задача спасателя на воде - следить за состоянием пловца, за его движениями, направлением движения. В случае нештатной ситуации быстро среагировать, достать пловца на борт и доставить его на берег».

Осилить дистанцию свыше тысячи метров - задача не из лёгких. На финише будет ждать команда поддержки, которая радушно встретит смельчаков.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «Авангард» обеспечивает их встречу на той стороне, будет ставить бочки с горячей водой, где они после нашего залива могут отдохнуть, посидеть, там же будет располагаться палатка, парилка для тепла и горячий чай».

А для всех, кто хочет посетить праздник, будет действовать бесплатный трансфер.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Мы обязательно участвуем в этих мероприятиях не только в качестве участников забегов и всего прочего, но и активные участник по подвозу людей на мероприятия».

Фестиваль «Гольфстрим» состоится 31 августа, начало в 14.00. Место встречи - Кольский мост. Всех гостей ждёт не только спортивная, но и развлекательная программа, а также подарки. В этом году организаторы разыграют приз - полёт на воздушном шаре.