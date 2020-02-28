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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.20 19:30

В преддверии весны специалисты «Североморскжилкомхоза» вычищают флотскую столицу

Масленичная неделя в Заполярье погожая – шанс жилищникам убрать территории от снега без помех.

В Североморске на улицы вышли десять звеньев спецтехники. Как идёт работа, какие препятствия возникают на пути снегоуборочных машин, затрудняя процесс, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Солнце и без осадков - в такую благодатную для работы погоду  уборка снега во дворах флотской столицы ведётся в усиленном режиме. Под недавно выпавшим снегом из-за температурных качелей образовались глубокие наледи, спрессованные пласты нужно вывезти пока на улице минус.

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Североморскжилкомхоз»: «Буквально недавно был снегопад. Дворы опять замело, завалило снегом, естественно, мы его убираем. Проводим оперативно вывоз. Снег не только сдвигается, счищается, но и вывозится, так как со временем тут бы были горы».

На улицах Североморска и окрестных посёлков управляющей компанией «Североморскжилкомхоз» задействованы десять звеньев снегоуборочной техники, делается всё для того, чтобы весной, во время паводков, не допустить подтопления территорий.

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Североморскжилкомхоз»:  «Погода у нас переменчивая, часто температура воздуха переходит через нулевую отметку  в плюс. Всё начинает подтаивать и, несмотря на то, что территория почищена, образуется снежная каша, она потом замерзает, поэтому, когда чистим, стараемся счищать  до асфальта».

Содействие в работе жилищникам оказывают все городские службы, администрация, ГИБДД. Но по-прежнему препятствием на пути спецтехники остаются припаркованные автомобили, которые жители города на время снегоуборочных работ не хотят убирать. Между тем, график регулярно публикуется на официальных сайтах управляющей организации, горадминистрации и вывешивается на подъездах жилых домов.

 

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