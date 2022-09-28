В преддверии Всемирного дня сердца прислушаемся к советам врачей

Врачи не устают повторять, что профилактика болезни лучше, чем лечение, а поэтому при появлении боли или жжения в груди лучше обратиться к специалисту. Благодаря высокому профессионализму медиков, современной аппаратуре и грамотной организации лечебного процесса пациенты избавлены от необходимости стоять в многомесячной очереди.

В преддверии Всемирного дня сердца специалисты из областной больницы лишний раз напомнили северянам о важности контроля своего кардиоздоровья.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одним из главных факторов риска преждевременной смерти. Вредные привычки, стресс, сидячий образ жизни – всё это провоцирует такие патологии, как инфаркты или инсульты.

Манолис Чармадов, заведующий отделением кардиохирургии: «Основная проблема в структуре летальности - это сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте онкология. Это конкурирующие заболевания. А вот факторы риска, как известно, бывают те, которыми можно управлять – модифицируемые, есть немодифицируемые факторы риска, которыми управлять невозможно. К ним относится возраст, генетическая предрасположенность, пол».

Известный факт - среди мужчин «сердечников» больше, чем среди женщин. А вот модифицируемые факторы риска – это те патологии или нарушения, которые поддаются контролю. К примеру, от высокого артериального давления или холестериновых бляшек поможет диета, спорт и своевременная терапия. 80% инфарктов и инсультов можно предупредить ещё на очень ранней стадии.

По словам специалистов, инфаркт миокарда молодеет с каждым годом. Если по-простому, то это прекращение кровоснабжения сердечной мышцы соответствующей артерией, в результате чего сама мышца начинает отмирать. При обращении за неотложной помощью, окружающим или родственникам пациента очень важно зафиксировать время начала приступа. Это необходимо для того, чтобы врачи не теряли время, требующееся для спасения жизни. Помимо этого, медики дали нам несколько советов, как действовать в экстренной ситуации.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-реаниматолог: «Если есть выраженный дискомфорт в груди – дать под язык таблетку нитроглицерина, параллельно вызывая немедленно скорую медицинскую помощь. Можно дать таблетку аспирина. Никакой физической активности в этот момент, никаких подъёмов тяжестей. Не стоит, например, одеваться и самому куда-то бежать, ехать, например, в стационар. Я ещё раз повторю: максимальный покой и ожидать приезда скорой медицинской помощи».

Врачи не устают повторять, что профилактика болезни лучше, чем лечение, а поэтому при появлении боли или жжения в груди лучше обратиться к специалисту. Благодаря высокому профессионализму медиков, современной аппаратуре и грамотной организации лечебного процесса пациенты избавлены от необходимости стоять в многомесячной очереди. Все операции проводятся своевременно и по необходимости. Ежегодно через отделение реанимации областной больницы с пролеченным острым инфарктом миокарда проходит около 500 северян.