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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.22 19:30

В преддверии выпускных экзаменов учебный центр «Лапландия» провёл форум «Моя профессиональная траектория»

На одном из стендов форума «Моя профессиональная траектория» показывают рыб. Каких? Ответ знает каждый сотрудник Мурманского морского биологического института. ММБИ занимается морской биологией, океанографией и экологией - наукой, а это уж точно не скучно. Площадкой для выставки специальностей и профессий выступила мурманская «Лапландия». Здесь школьников знакомят с направлениями возможной карьеры и делают это крайне оригинально.

Сергей Винокур, ученик МБОУ СОШ №57 г. Мурманска: «Мне понравилось примерять каски, бронежилеты, оружие разбирать-собирать».

Сергей Винокур, ученик 57-й школы Мурманска, впечатлён масштабом форума «Моя профессиональная траектория». Участниками события стали школьники из шести муниципалитетов региона, они  смогли поучаствовать в мастер-классах от ведущих профессиональных организаций, крупнейших работодателей. Руководство «Лапландии» активно поддерживает такие инициативы.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «У нас три этажа занято. На первом этаже у нас военно-силовые структуры, на втором этаже предприятия региона, на третьем этаже образовательные организации - наши вузы».

Программа форума разноплановая и насыщенная, например, для северян организовали танцевальный интерактив.

Участники форума могли пообщаться и с представителями силовых структур, которые помимо средств связи выставили для ознакомления образцы стрелкового оружия, такое, например, используют спецподразделения Росгваридии. Этот стенд, как и другие, способ заинтересовать детей, кто-то из-них точно выберет карьеру в органах правопорядка.

Роман Мокан, специалист отдела кадров Управления Росгвардии по Мурманской области: «У нас здесь есть возможность поступить в пять учебных заведений: Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский, Новосибирский и Воронежский институты. Росгвардия - уникальная структура, здесь есть должности и работников, и сотрудников, и военнослужащих».

Померили форму росгвардейцев и журналисты «Арктик-ТВ». Надеть на себя бронежилет и каску - задача непростая. Ещё сложнее в этом передвигаться. Но в сторону экипировку, когда на вооружении органов правопорядка есть и такие вот любопытные устройства. 

Елена Граматчикова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: Глубоководный аппарат «Сиамор» позволяет сотрудникам Росгвардии безопасно изучать морское дно, а демонстрация таких устройств позволит школьникам сделать выбор своей будущей профессии».

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