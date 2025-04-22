В преддверии выпускных экзаменов в учебном центре «Лапландия» прошёл форум «Моя профессиональная траектория»

Определиться с будущей специальностью для школьников - задача номер один. А форум «Моя профессиональная траектория» в «Лапландии» дал возможность познакомиться со многими из них.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»; «Форум проводится уже в седьмой раз. Нам очень важно, чтобы в преддверии окончания учебного года выпускники познакомились с востребованные профессиями в регионе, посетили мастер-классы предприятий и колледжей, выбрали профессии. Это очень важно. Здесь присутствуют представители профессий, которые входят в топ-20 сегодня».

Школьники посетили мастер-классы, игры и презентации от ведущих организаций и крупных работодателей региона. Интерактивные площадки на первом этаже представляли спасатели и правоохранители. Ребята смогли примерить снаряжения пожарного и водолаза, снять отпечатки пальцев, побывать в роли кинолога и познакомиться с образцами оружия и специальной техники.

Сотрудник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Это штурмовые подразделения, снайперское дело, новое отделение БПЛА появилось. …Мы выполняем задачи как в Мурманске, так и на новых регионах нашей страны. Для контроля периметра мы используем модель БПЛА, оборудованную тепловизором, благодаря чему мы можем более тщательно проводить поисковые мероприятия, например, в лесистой местности».

На втором этаже гости испытали себя в качестве строителей, металлургов и врачей, создали 3D-модель вместе со специалистами Мончегорского политехнического колледжа и изучили морских обитателей в роли сотрудников Мурманского морского биологического института.

Олег Бондарев, младший научный сотрудник Мурманского морского биологического института: «Расстояние между глазами мы меняем, настраиваем резкость. Задача – найти чешуйку. Мы не учебное заведение, к нам приходят работать. Можно закончить МАУ и прийти к нам. Можно стать ихтиологом, орнитологом, микробиологом».

Отдельное место на форуме занимали региональные вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Кирилл Харитоненков, участник форума «Моя профессиональная траектория»: «Мы поиграли в игры, посмотрели на профессии, я узнал про компанию «ФосАгро», довольно интересная компания. Мне интересно всё, связанное с горными породами, переработкой и добычей нефти».

Эвелина Филина, участница форума «Моя профессиональная траектория»: «Я увидела очень много представителей колледжей и университетов, у них у всех есть прикольные направления».

Украшением события стал творческий конкурс «Регион-профи», в рамках которого команды колледжей представили творческие номера, отражающие востребованные в регионе профессии.