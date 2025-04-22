День Победы — главный праздник для россиянСеверян приглашают принять участие в «Диктанте Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30

В преддверии выпускных экзаменов в учебном центре «Лапландия» прошёл форум «Моя профессиональная траектория»

Определиться с будущей специальностью для школьников - задача номер один. А форум «Моя профессиональная траектория» в «Лапландии» дал возможность познакомиться со многими из них.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»; «Форум проводится уже в седьмой раз. Нам очень важно, чтобы в преддверии окончания учебного года выпускники познакомились с востребованные профессиями в регионе, посетили мастер-классы предприятий и колледжей, выбрали профессии. Это очень важно. Здесь присутствуют представители профессий, которые входят в топ-20 сегодня».

Школьники посетили мастер-классы, игры и презентации от ведущих организаций и крупных работодателей региона. Интерактивные площадки на первом этаже представляли спасатели и правоохранители. Ребята смогли примерить снаряжения пожарного и водолаза, снять отпечатки пальцев, побывать в роли кинолога и познакомиться с образцами оружия и специальной техники.

Сотрудник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Это штурмовые подразделения, снайперское дело, новое отделение БПЛА появилось. …Мы выполняем задачи как в Мурманске, так и на новых регионах нашей страны. Для контроля периметра мы используем модель БПЛА, оборудованную тепловизором, благодаря чему мы можем более тщательно проводить поисковые мероприятия, например, в лесистой местности».

На втором этаже гости испытали себя в качестве строителей, металлургов и врачей, создали 3D-модель вместе со специалистами Мончегорского политехнического колледжа и изучили морских обитателей в роли сотрудников Мурманского морского биологического института.

Олег Бондарев, младший научный сотрудник Мурманского морского биологического института: «Расстояние между глазами мы меняем, настраиваем резкость. Задача – найти чешуйку. Мы не учебное заведение, к нам приходят работать. Можно закончить МАУ и прийти к нам. Можно стать ихтиологом, орнитологом, микробиологом».

Отдельное место на форуме занимали региональные вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Кирилл Харитоненков, участник форума «Моя профессиональная траектория»: «Мы поиграли в игры, посмотрели на профессии, я узнал про компанию «ФосАгро», довольно интересная компания. Мне интересно всё, связанное с горными породами, переработкой и добычей нефти».

Эвелина Филина, участница форума «Моя профессиональная траектория»: «Я увидела очень много представителей колледжей и университетов, у них у всех есть прикольные направления».

Украшением события стал творческий конкурс «Регион-профи», в рамках которого команды колледжей представили творческие номера, отражающие востребованные в регионе профессии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Индекс курьера. Апрель 2025 – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 70 копеек, евро прибавляет почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: зафиксирован рост сообщений на неубранный мусор-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»