В преддверии зимы в Мурманске завершают реализацию программы по реконструкции дворовых территорий

Реконструкция дворов в Мурманске, предусмотренная программой «Формирование современной городской среды» подходит к завершению. Например, жители домов на улице Достоевского с конца октября наслаждаются её результатами, а вот в Ленинском округе работы только подходят к концу. Строители обещают к 30 ноября полностью закончить все работы.

В этом году в программу «Формирование современной городской среды» попали преимущественно дворы Ленинского округа. Работы тут начались в середине сентября, а завершатся только к концу текущего месяца. Обещанная перепланировка дворов была выполнена с учётом пожеланий жильцов: где-то увеличили проезды, где-то даже количество парковочных мест прибавилось. До первого снега рабочие уложили новенький асфальт и установили бордюрный камень.

- В этом районе заасфальтировано около 7,2 тысячи квадратных метров дорог и тротуаров, - приводит данные по объёмам работ Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Осталось сделать лестницы, установить специальные ограждения. Осталось установить элементы детских площадок, где-то ещё надо смонтировать новые опоры освещения, а где-то заменить старые на современные.

Вопреки беспокойству местных жителей, выпавший снег никак не повлияет на качество работ. Они ведутся под тщательным контролем специалистов. Асфальт удалось уложить до выпадения осадков, а пробы покрытия уже переданы на экспертизу. К тому же условия контракта исключают аванс подрядным организациям. Полную оплату предприятие получит только после сдачи готового объекта.

- Срок гарантии на работы по данному объекту в соответствии с муниципальным контрактом три года, - заверяет Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В качестве обеспечения этого контракта подрядчик в банк на специальный счёт положил 5,8 миллиона рублей. Если контракт по каким-либо пунктам не будет выполнен, то компания лишится этой суммы.

В этом году Мурманск присоединился к программе первый раз, а впереди ещё четыре года её действия.

- Если в этом году мы приняли только 14 заявок от жителей, то теперь принято 157. Понятно, так как эта программа рассчитана на 5 лет, то эти заявки будут выполнены и рассчитаны до 2022 года, - отметила Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Работы в Ленинском округе завершаться 30 ноября и ознаменуют окончание ремонтного сезона по «Формированию современной городской среды» 2017 года. А тем временем Министерство строительства России подвело итоги по реализации партийного программы. Мурманская область заняла 6 место среди всех субъектов Российской федерации.