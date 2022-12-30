В предновогоднюю атмосферу окунулись юные журналисты из «Академии телевидения»
Софья Климкова, журналист «Академии телевидения»: «До Нового года остались считанные дни, и мы с командой «Академии телевидения» решили провести опрос среди мурманчан о том, как проходит их подготовка к Новому году».
Итак, Софья, Алина, Виталя, Ира и Вероника вышли на главную площадь города в преддверии праздника. Для ребят это первый опрос жителей, волнение присутствовало, но они справились.
- Какая у вас любимая Новогодняя песня?
- «В лесу родилась ёлочка», потому что у меня маленькие детки.
- Какой подарок хотите получить на Новый год?
- Чтобы все люди счастливы были, чтобы побыстрей закончилось то, что происходит. Счастья всем, любви, здоровья!
- Смотрите ли вы фильмы, чтобы поднять себе настроение, например, перед Новым годом?
- «Один дома» - просто такой атмосферный. «Иван Васильевич меняет профессию», но это обычно в Новый год происходит, а так времени нет.
Виталий Мерзлов, журналист «Академии телевидения»: «Новый год уже на носу, наступила пора украшать ёлку и готовить праздничные салаты. Как же мурманчане собираются провести главный праздник в году?».
- Скажите, какие у вас на праздничном столе будут блюда?
- Селёдка под шубой, ну, и оливье – классическое - без него никак.
- Как вы готовитесь к Новому году? Какие у вас традиции?
- Едем на дачу, режем салаты, собираемся всей семьей. Ну, и веселимся, празднуем Новый год.
А Витале всё-таки удалось услышать новогодние песни от мурманчан.
И как же волшебный праздник без Деда Мороза. Загадать желание посчастливилось Алине.
А вот Вероника не стала скромничать и собрать вокруг себя толпу людей.
До 2023-го осталось совсем немного. Для ребят из «Академии телевидения» это был насыщенный год, который запомнился интересными съёмками, экскурсиями, новыми знакомствами и массой эмоций.
А сегодня мы покажем вам то, что происходит за кадром.