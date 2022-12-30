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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.22 19:30

В предновогоднюю атмосферу окунулись юные журналисты из «Академии телевидения»

Юные журналисты из «Академии телевидения» решили разузнать у жителей областного центра, как они готовятся к празднику, какие фильмы смотрят и что будет на их праздничном столе.

Софья Климкова, журналист «Академии телевидения»: «До Нового года остались считанные дни, и мы с командой «Академии телевидения» решили провести опрос среди мурманчан о том, как проходит их подготовка к Новому году».

Итак, Софья, Алина, Виталя, Ира и Вероника вышли на главную площадь города в преддверии праздника. Для ребят это первый опрос жителей, волнение присутствовало, но они справились.

- Какая у вас любимая Новогодняя песня?

- «В лесу родилась ёлочка», потому что у меня маленькие детки.

- Какой подарок хотите получить на Новый год?

- Чтобы все люди счастливы были, чтобы побыстрей закончилось то, что происходит. Счастья всем, любви, здоровья!

- Смотрите ли вы фильмы, чтобы поднять себе настроение, например, перед Новым годом?

- «Один дома» - просто такой атмосферный. «Иван Васильевич меняет профессию», но это обычно в Новый год происходит, а так времени нет.

Виталий Мерзлов, журналист «Академии телевидения»: «Новый год уже на носу, наступила пора украшать ёлку и готовить праздничные салаты. Как же мурманчане собираются провести главный праздник в году?».

- Скажите, какие у вас на праздничном столе будут блюда?

- Селёдка под шубой, ну, и оливье – классическое - без него никак.

- Как вы готовитесь к Новому году? Какие у вас традиции?

- Едем на дачу, режем салаты, собираемся всей семьей. Ну, и веселимся, празднуем Новый год.

А Витале всё-таки удалось услышать новогодние песни от мурманчан.

И как же волшебный праздник без Деда Мороза. Загадать желание посчастливилось Алине.

А вот Вероника не стала скромничать и собрать вокруг себя толпу людей.

До 2023-го осталось совсем немного. Для ребят из «Академии телевидения» это был насыщенный год, который запомнился интересными съёмками, экскурсиями, новыми знакомствами и массой эмоций.

А сегодня мы покажем вам то, что происходит за кадром.

 

Комментарии

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