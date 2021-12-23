В пресс-конференции Владимира Путина приняли участие и журналисты телеканала «Арктик-ТВ»

В этом году было решено вернуться к очному формату проведения встречи главы государства с журналистами. Это наложило свой отпечаток на подготовку к важному мероприятию, например, участникам пришлось несколько раз сдавать тесты на коронавирус и пройти кабинки дезинфекции. Но такие условия вряд ли чрезмерны, ведь пресс-конференции приняли участие без малого 507 журналистов.

Наш телеканал на масштабном событии представляли специальный корреспондент Денис Прокопенко и оператор Максим Петровичев. Но возможность задать свой вопрос, касающийся газификации региона, им так и не представилась. Возможно внимание президента перетянула на себя Ксения Собчак, которая сидела по соседству с нашим журналистом.

Впрочем, президент светскую львицу не узнал и попросил представиться как это требует протокол.