В пресс-службе правительства России опровергли информацию о завершении эксперимента самозанятых в 2026 году
Режим работы и налогообложения таких граждан не планируется менять до завершения ранее установленного срока. Эксперимент проводят с 2019 года и завершат в конце 2028 года.
В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, сохранение режима самозанятых до конца 2028 года является принципиальной позицией правительства, хотя уже наступает время проанализировать итоги.
