В приложении «Госуслуги Авто» стали доступны электронные водительские права и цифровая копия СТС

Однако это ещё не освобождает от обязанности иметь при себе обычные версии документов.

«Наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в оригинальном виде», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 миллиона водителей. Чтобы предъявить электронные документы, нужно выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы». Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу и таким образом получит данные из базы Госавтоинспекции. Уточняется, что предъявлять водительские права и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.