В принципе, город Мурманск безопасный для жизни – Андрей Сысоев

Мурманские депутаты провели очередное заседание горсовета. На повестке заявлено 12 вопросов, которые обсуждались внимательно, потому что каждый из них очень важен для жизни города.

Началось заседание горсовета с ежегодного отчёта начальника ОВД по городу Мурманску о результатах работы за 2020 год. Ведь депутаты большое внимание уделяют безопасности северян. И разговор не заканчивается в зале заседаний, за ним следуют личные встречи депутатов и полицейских для подробного обсуждения.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «В принципе, город Мурманск безопасный для жизни, новопросов много. Как правило, это вопросы безопасности мест отдыха детей – детских площадок, организации движения, организация парковочных мест и контроля за парковками во дворах».

Ещё один вопрос на повестке – установление новых памятных дат в Мурманске. Оказывается, горожане часто обращаются к депутатам с этим предложением.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Например, это страшная бомбардировка, которая состоялась 1942 году. Это событие памятное. Мурманчане его никогда не забудут. Это дата формирования нашей дивизии».

Также на заседании была назначена дата представления ежегодного отчёта главы администрации Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Насколько я знаю, Совет депутатов планирует назначить заслушивание отчёта на конец апреля. По существу, я уже готов отчитываться перед Советом депутатов, но, возможно, будут дополнительные пожелания по составу отчёта, по структуре предоставления информации. Мне есть что рассказать о первом моём полном годе в качестве главы администрации».

Немало пунктов повестки заседания касались передачи муниципальной собственности в федеральную на безвозмездной основе.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «В начале 90-х годов была хаотичная передача имущества, когда начались процессы приватизации. И не всё было учтено. И эти участки сетей, которые выявляются в процессе эксплуатации, ремонтных работ. Они передаются той организации, которая их эксплуатирует. В частности, это «Водоканал».

Особое внимание сити-менеджер Евгений Никора обратил на передачу участка тротуара в жилом районе Росляково из муниципальной собственности в федеральную.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Почему это важно? Потому что огромное количество обращений от росляковцев посвящено уборке этого тротуара, который примыкает к федеральной дороге, а убирать его должны мы».

Также Евгений Никора дополнил, что уже обсуждается возможность установки там нового светофорного комплекса.