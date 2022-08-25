В природоохранную прокуратуру поступают обращения граждан, обеспокоенных процедурой возврата «безнадзорных» собак из приюта
Ведь попечителям таких животных приходится брать расходы на себя.
Согласно букве закона, любая собака, гуляющая на улице без хозяина и не имеющая специальной бирки, считается безнадзорной. Такими псами занимаются службы отлова, которые перевозят изъятых с улицы дворняг в специальные приюты. В приюте животное обследуется ветеринаром, а если у него есть чип, то установка личности владельца значительно упрощается. Если вдруг ваше животное попало в приют таким образом, то все издержки, связанные либо с содержанием, либо с лечением, ложатся на хозяина животного. Собака возвращается владельцу после письменного обращения в приют. Чем дольше оно находится в такого рода учреждении, тем больше денег придётся отдать хозяину за своего питомца.
Людмила Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Безусловно, работы по отлову животных без владельца оплачиваются за счёт средств муниципального бюджета, но в случае, если отловлено животное, которое принадлежит конкретному гражданину, то есть имеется конкретный владелец, то в силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец имущества, а животное является имуществом по действующем закону, обязан возместить все расходы, связанные с находкой этого животного, связанные с его отловом, транспортировкой, ветеринарным обслуживанием и так далее».