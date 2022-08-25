В природоохранную прокуратуру поступают обращения граждан, обеспокоенных процедурой возврата «безнадзорных» собак из приюта

Согласно букве закона, любая собака, гуляющая на улице без хозяина и не имеющая специальной бирки, считается безнадзорной. Такими псами занимаются службы отлова, которые перевозят изъятых с улицы дворняг в специальные приюты. В приюте животное обследуется ветеринаром, а если у него есть чип, то установка личности владельца значительно упрощается.

Ведь попечителям таких животных приходится брать расходы на себя.

Согласно букве закона, любая собака, гуляющая на улице без хозяина и не имеющая специальной бирки, считается безнадзорной. Такими псами занимаются службы отлова, которые перевозят изъятых с улицы дворняг в специальные приюты. В приюте животное обследуется ветеринаром, а если у него есть чип, то установка личности владельца значительно упрощается. Если вдруг ваше животное попало в приют таким образом, то все издержки, связанные либо с содержанием, либо с лечением, ложатся на хозяина животного. Собака возвращается владельцу после письменного обращения в приют. Чем дольше оно находится в такого рода учреждении, тем больше денег придётся отдать хозяину за своего питомца.

Людмила Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Безусловно, работы по отлову животных без владельца оплачиваются за счёт средств муниципального бюджета, но в случае, если отловлено животное, которое принадлежит конкретному гражданину, то есть имеется конкретный владелец, то в силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец имущества, а животное является имуществом по действующем закону, обязан возместить все расходы, связанные с находкой этого животного, связанные с его отловом, транспортировкой, ветеринарным обслуживанием и так далее».