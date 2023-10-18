В проекте «Академия телевидения» ведут курсы и для детей участников специальной военной операции

В рамках проекта «У нас на Севере», который реализуется благодаря поддержке регионального Министерства информационной политики, ребята познакомились с работой Центра добровольчества в Мурманске.

В Центре добровольчества и молодёжных движений в Мурманске состоялась необычная встреча - ученики нового потока проекта «Академия телевидения» пришли узнать о том, кто же такие волонтёры.

Александр Кишмерешкин уже наслышан о добровольцах и мечтает, присоединиться к ним, чтобы помогать животным.

Александр Кишмерешкин, ученик «Академии телевидения»: «Волонтёры – это люди, которые помогают людям и братьям нашим меньшим. Чтобы звери жили нормально, не были бездомными. И ещё они экологические люди, которые убирают мусор. Также проводят конкурсы для бездомных».

Дети подготовили для экспертов свои вопросы. Например, Лиза Ширкунова хотела бы знать, можно ли совмещать волонтерство с учёбой в школе.

Елизавета Ширкунова, ученица «Академии телевидения»: «Я хотела бы спросить, трудная ли это работа или не очень. Мне это очень интересно. Как мне кажется, они помогают людям - бабушкам, дедушкам».

Одни дети, например, как Лиза, начали более углубленно изучать журналистику, а другие только делают первые шаги в профессии. Так, в рамках этой встречи состоялось и первое выездное занятие для новых учеников – детей, чьи родители сейчас защищают нашу Родину, участвуя в спецоперации.

Нина Башмакова, преподаватель курса «Юный журналист» проекта «Академия телевидения»: «Программа данного курса заключается не только в том, чтобы дать детям знания, реализовать воспитательную задачу, но и, в первую очередь, деток отвлечь».

Малыши также как и остальные ученики «Академии» будут учиться снимать сюжеты, писать стать и брать интервью, красиво говорить и держаться перед камерой.