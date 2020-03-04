В проекте «Дорога памяти» принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев

На один из пунктов приёма в Североморске он принёс информацию о своих родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны. Такие пункты развёрнуты на базе муниципальной библиотечной системы практически во всех гарнизонах Северного флота, расположенных в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Там принимают от посетителей любые документы о советских воинах - участниках Великой Отечественной войны. Это могут быть наградные листы, фотографии, удостоверения личности или военные билеты и даже письма с фронта.

Все документы сканируют и возвращают владельцу, а электронный файл сохраняется в базе данных.

С 1 февраля текущего года пункты приёма информации в рамках проекта «Дорога памяти» были открыты в Военно-морском музее Северного флота и других музейных образованиях. Заместитель командующего Северным флотом отметил важность и историческую значимость проекта.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «На мой взгляд, это маленькая толика того, что мы можем сделать для тех, кто отстоял нашу независимость, не вернулся с войны и останется в памяти не только наших детей, но и наших последователей».