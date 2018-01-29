В прокуратуре Мурманской области подвели итоги 2017 года

Но перед официальной частью провели награждение лучших государственных обвинителей. Во время заседания выслушали гостей, в том числе главу региона и наметили планы работы на 2018 год.

Региональным надзорным органам, как и всем правоохранительным структурам, в ближайшем будущем предстоит следить за ходом президентских выборов. Да и «будничные» обязанности по работе с обращениями граждан никто не отменял.