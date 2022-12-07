В прокуратуре Мурманской области состоялось заседание, посвященное результатам работы в сфере противодействия коррупции

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со взяточничеством.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Мы традиционно проводим круглый стол, на котором обсуждаем то, что нам удалось сделать за истекший год. Обменяться мнениями по состоянию законности, попытаемся выработать какие-то конструктивные пути решения имеющихся проблем».

В этом году прокурорами выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, оспорено 349 незаконных правовых актов, внесено свыше 200 представлений и 290 лиц наказаны в дисциплинарном порядке.

Также участники заседания обсудили вопросы о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия.

Прокуратура продолжает практику выявления и пресечения незаконных привлечений к труду бывших государственных и муниципальных служащих. В истекшем периоде 2022 года судами области вынесено 26 приговоров за совершение преступлений коррупционной направленности.