В прокуратуре Октябрьского округа Мурманска открыли стенд, посвященный истории надзорного органа

Она началась ещё в 1939 году, когда был организован Микояновский район нашего города.

30 октября 1957 года его переименовали в Октябрьский, с этой даты и принято вести отсчёт работы надзорного органа. В этом году окружная прокуратура отметит свой 62-й день рождения. За это время надзорный орган возглавляли 8 разных руководителей.

По словам ветеранов, каждый из них – профессионал своего дела. Так же октябрьскую прокуратуру называют кузницей кадров. Она стала карьерным трамплином для многих талантливых специалистов.

Ольга Васильченко, председатель Совета ветеранов Мурманского регионального отделения всероссийской организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры: «Люди, которые приходят работать в прокуратуру Октябрьского округа, проходят хорошую школу, набираются знаний и начинают продвигаться по служебной лестнице, становятся сами наставниками молодёжи. Мне очень приятно, что молодые сотрудники октябрьской прокуратуры прикоснулись к нашей истории. Надеюсь, что этот стенд будет первым, но не последним».