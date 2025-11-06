В прошедшие праздничные дни в Мурманске сотрудники ГИБДД несли службу в усиленном режиме

Решение сесть нетрезвым за руль ведёт к очень серьёзным последствиям.

Один из таких примеров произошёл в конце октября. В районе дома №31 на улице Шмидта областного центра водитель «Ниссана», проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с тремя автомобилями.

Всего в праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции остановили 7 автомобилистов в нетрезвом состоянии. 4 водителя прошли медицинское освидетельствование на месте, а 3 отказались, за что были привлечены к административной ответственности.