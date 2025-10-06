В прошедшие выходные Мурманск отпраздновал 109-летие

Жители и гости заполярной столицы смогли посетить порядка 50 мероприятий на разных площадках - от спортивных состязаний до большого концерта и шоу с пиротехникой.

Центральный сквер Мурманска стал одним из ключевых мест проведения праздника. Там выступали музыканты, проводили выставки, спортивные и развлекательные игры, а также мастер-классы, один из которых представил 35-й судоремонтный завод.

Александр Макаров, начальник отдела по связям с общественностью 35-го судоремонтного завода: «Мы придумали большую штуку - огромный болт, чтобы мурманчане понимали, как сложно работать на судоремонтном заводе, как минимум, чтобы покрутить эту штуку и понять, как сложно рабочим в этом мире».

Некоторые жители города решили совместить приятное с полезным и в День города открыли у себя новые навыки.

Алёна Сулоева, мурманчанка: «Это моя первая картина. Никогда не занималась, решила попробовать. Мне интересно, легко, по крайней мере».

День города Мурманска - яркое и незабываемое событие, которое показывает непокоренный дух самого северного города России, его красоту и уникальную атмосферу.

Анастасия Щемина и Егор Тарасевич, мурманчане: «Мурманчанам надо радоваться, ценить то, что есть, стараться участвовать в развитии города. Всего самого хорошего, улыбок и счастья! Нашему городу я желаю дальше развиваться, всегда цвести, чтобы всегда всё было хорошо. Главное, мирное небо».

Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за Полярным кругом. Это уже достаточный повод для поездки на Север. А если приезжать сюда, то обязательно в День его рождения. Согласитесь, отличный повод, чтобы не только познакомиться с заполярным городом, но и стать частью большого праздника.