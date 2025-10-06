Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
В прошедшие выходные Мурманск отпраздновал 109-летие

Жители и гости заполярной столицы смогли посетить порядка 50 мероприятий на разных площадках - от спортивных состязаний до большого концерта и шоу с пиротехникой.

Центральный сквер Мурманска стал одним из ключевых мест проведения праздника. Там выступали музыканты, проводили выставки, спортивные и развлекательные игры, а также мастер-классы, один из которых представил 35-й судоремонтный завод.

Александр Макаров, начальник отдела по связям с общественностью 35-го судоремонтного завода: «Мы придумали большую штуку - огромный болт, чтобы мурманчане понимали, как сложно работать на судоремонтном заводе, как минимум, чтобы покрутить эту штуку и понять, как сложно рабочим в этом мире».

Некоторые жители города решили совместить приятное с полезным и в День города открыли у себя новые навыки.

Алёна Сулоева, мурманчанка: «Это моя первая картина. Никогда не занималась, решила попробовать. Мне интересно, легко, по крайней мере».

День города Мурманска - яркое и незабываемое событие, которое показывает непокоренный дух самого северного города России, его красоту и уникальную атмосферу.

Анастасия Щемина и Егор Тарасевич, мурманчане: «Мурманчанам надо радоваться, ценить то, что есть, стараться участвовать в развитии города. Всего самого хорошего, улыбок и счастья! Нашему городу я желаю дальше развиваться, всегда цвести, чтобы всегда всё было хорошо. Главное, мирное небо».

Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за Полярным кругом. Это уже достаточный повод для поездки на Север. А если приезжать сюда, то обязательно в День его рождения. Согласитесь, отличный повод, чтобы не только познакомиться с заполярным городом, но и стать частью большого праздника.

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
