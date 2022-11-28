В «Проверке на прочность» Леон Мирошник вышел на финишную прямую

Самый сильный человек в мире проходит проверку на прочность у росгвардейцев.

После небольшой силовой разминки, которую Дарья устроила стронгмену Леону настало время настоящих испытаний. Наши участники приехали на полигон, где тренируются сотрудники Росгвардии. Здесь им предстоит завершить «Проверку на прочность».

Дарья Кочеткова, военнослужащая Росгвардии по Мурманской области: «Леон, сегодня ты будешь проходить проверку в подразделении спецназа. И в этом нам поможет Дмитрий, боец спецназа и обладатель крапового берета».

Дмитрий, боец спецназа Росгвардии:

- Леон, привет!

Леон Мирошник, обладатель Кубка мира по стронгмену:

- Привет, Дмитрий!

- Ты готов проверить себя на прочность?

- Нет, не готов! Шучу, готов.

- Тогда начинаем.

Полосу препятствий проходит каждый военнослужащий. Действие происходит не в уютном спортзале, как привык Леон, а в лесу. Ведь настоящему росгвардейцу ни дождь, ни морозы нестрашны.

В экипировке, а это плюс несколько килограмм, Леон сначала разминается под контролем Дмитрия, а затем убегает и уклоняется от пуль условных противников. Их роли исполняют спецназовцы.

Леон отстреливается от нападающих. Бежит дальше по воде, ползёт в снегу. Затем, спасаясь от газовой атаки, продолжает путь в противогазе. Всё, как в настоящем бою. А на пути ещё и раненный сослуживец, которого надо спасти.

- Бежим на рубеж…

Рубеж – это стрельбище, где наш богатырь показал свои навыки стрельбы в разных положениях: стоя, сидя на одном колене и лежа. При этом он не бросил условно раненого товарища. Все задания выполнялись динамично. Ведь в бою нет времени на передышку и раздумья.

- С заданием справился. Молодец, поздравляю!

Не без труда далась полоса препятствий силачу Мирошнику, но он не сошёл с дистанции и дошёл до конца.

- Леон, поздравляю тебя. Ты прошёл нашу «Проверку на прочность». Спасибо. Как ощущения?

- Ощущения к тому, что я готовился, умноженные на десять раз. Очень специфическая нагрузка. Мышцы закислены. Пока бежал в противогазе, картинка несколько раз пропадала. Бронежилет мешает полноценно вдохнуть. Конечно, тяжёлая работа у парней. Ещё больше проникся к ним уважением. Сейчас сложно передать все эмоции, полное осознание придёт чуть позже. Но было круто.

- Леон, ты прекрасно справился с поставленной задачей. Спасибо.

Оценил проверку обоих участников и коллега Дарьи – Павел. Он вместе со съёмочной группой «Арктик-ТВ» всегда был рядом с ребятами, но за кадром.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «С моей стороны, конечно, оценка «отлично». Потому что и Леон, и Дарья справились с теми испытаниями, которые для них были предусмотрены. Что самое главное, справились с улыбкой. Ребята понимали, что они могут, они способны».

Вот и завершилась «Проверка на прочность» военнослужащей Росгвардии Дарьи Кочетковой и самого сильного человека в мире Леона Мирошника. Смена ролей помогла участникам не только испытать себя, но ещё и на день стать другими людьми – профессиональной спортсменкой и росгвардейцем. Для них проверка закончилась успешно, но кто придёт на место этих героев?