В пункте пропуска Борисоглебск таможенники изъяли у путешественника книгу экстремистской направленности

Тем самым они пресекли ввоз издания, которое внесено в Федеральный список экстремистских материалов.

Во время таможенного контроля инспектор обнаружил в багажнике автомобиля гражданина, прибывшего из Норвегии, сумку с книгами, среди которых было издание Адольфа Гитлера «Mein KAMPF»* на сербском языке. Путешественник заявил, что купил её для языковой практики.

Однако данное произведение включено в список экстремистских материалов и запрещено в России.

Дарья Зверева, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью: «Ведётся административное расследование. Нарушителю грозит штраф и несомненно конфискация запрещенного груза. Важно понимать, что даже личное использование материалов, признанных экстремистскими, регулируется законом и таможня пресекает любые попытки их перемещения через границу. Наша задача – не допустить распространения идеологии, которая несёт угрозу общественной безопасности».

* - признана экстремисткой литературой на территории РФ.