В Пушном наградили участников соревнований «Школа безопасности - 2023»

Возле Дома Культуры посёлка состоялась торжественная церемония. Ребята получили награды и благодарности. В соревнованиях «Школа безопасности» в старшей возрастной категории 1-е место заняла команда школы №10 из Кандалакши, в младшей возрастной категории победителем стала команда Центра развития творчества детей и юношества Кандалакшского района.

В испытаниях, о которых мы ранее подробно рассказывали, были задействованы 70 заполярных школьников.

Возле Дома Культуры посёлка состоялась торжественная церемония. Ребята получили награды и благодарности. В соревнованиях «Школа безопасности» в старшей возрастной категории 1-е место заняла команда школы №10 из Кандалакши, в младшей возрастной категории победителем стала команда Центра развития творчества детей и юношества Кандалакшского района.

Региональные полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» в старшей группе выиграли команда школы №10 Кандалакши и команда детско-юношеской спортивной школы Кольского района.

Александр Мандрусов, спасатель 1-го класса Мурманского Арктического аварийно-спасательного центра МЧС России: «Ребята молодцы. Очень приятно, что подрастает такая смена: надёжная, смелая, инициативная. Технически подкованы, а это приятно».

Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения ГУ МЧС России по Мурманской области: «Призёры и победители данного этапа примут участие в межрегиональных соревнованиях школы безопасности, которые пройдут на территории СЗФО. Планируется, что это будет происходить в Вологодской области в 2024 году».