В пятый раз стартовал фестиваль-конкурс для начинающих музыкантов «Волшебство звука»

Проект уникален тем, что жюри конкурса сами добираются в музыкальные школы регионов России, чтобы услышать каждого талантливого ученика. «Волшебство звука» - это ещё и одноименный фонд, который дарит талантливым юным музыкантам путёвки на большую сцену.

Работа в музыкальной школе Снежногорска с участниками конкурса началась ещё утром, члены жюри оценивали не только правильность и профессионализм, но и эмоциональность, артистизм подачи.

Вот уже пять лет состав членов жюри конкурса-фестиваля «Волшебство звука» и его площадки не меняются. Всё для того, чтобы отслеживать уровень музыкального развития школьников из регионов, а главное отметить талантливых и подающих надежды юных музыкантов.

«Вначале было волнение, но уже привык, - говорит - Даниил Козлов, виолончелист из Детской музыкальной школы (г. Снежногорск). - Но волнение присутствует. Музыкант без волнения - не музыкант».

И если Даниил в своем результате не уверен, то исполняющий на фортепиано конкурсную партию Андрей, напротив, настроен решительно. «Оцениваю себя на 100 процентов, - говорит уверенно Андрей Келлер, пианист из Детской музыкальной школы (г. Снежногорск). - Уверен, что выиграю».

Евгения же уповает на Фортуну, в её случае игра вызвала оживлённые споры. «Мне сказали, что это был лучший вариант из того, что я играла до этого», - говорит Евгения Кемская, виолончелистка из Детской музыкальной школы (г. Снежногорск).

В ноябре экспертная комиссия планирует работать в Мурманской области. Результаты конкурса пока держаться в секрете. Ведь организаторы фестиваля преследуют сразу несколько целей.

Лучшие получают возможность выступить на ведущих музыкальных площадках столицы, получить серию мастер-классов или отравиться в одну из летних школ для одарённых детей «Волшебство звука». Есть у фонда и другая направленность - бесплатные и благотворительные концерты для постояльцев хосписов.

Стипендиатами фонда стали более 100 человек, изданы десятки компакт-дисков с записями участников программ. И это лишь малая часть работы. Сам фестиваль-конкурс продолжает расширять границы, вовлекая всё новых участников. Очередной этап «Волшебства звука» закончился творческим подарком - концертом экспертной группы.