В п.Зверосовхоз устраняют последствия паводка. И подсчитывают убытки

Уровень воды в реке Кола постепенно снижается, жители п.Зверосовхоз, пострадавшие от паводка, начинают устранять последствия подтопления и подсчитывают материальные потери.

Владелец дачного дома, расположенного в Зверосовхозе, Константин Кобзев показывает отметки уровня воды на воротах, которые он делал собственноручно, когда воды реки стала поступать на приусадебный участок. По словам мужчины, сначала он не мог поверить в то, что стихия будет такой силы, что сможет смести всё на своём пути - тяжёлые деревянные палеты, доски и батут. Вода ушла, о ней напоминают только видеозаписи с камер, а ещё привычную обувь пришлось поменять на резиновые сапоги, в грунте ещё много влаги. Константин пока даже приблизительно не может сказать, во сколько ему обойдётся такое наводнение.

Константин Кобзев, дачник п.Зверосовхоз: «Здесь один такой невилир стоит 80 тысяч, а их там два пострадало. Вы представляете масштаб. Снегоуборщик-50 тысяч, плюс личные вещи, коляски, манежи сушатся. Я пока затрудняюсь ответить, но сумма большая».

Чтобы устранить последствия такого паводка потребуется немало сил и времени. Сейчас Константин при помощи насоса откачивает воду из дома, а затем попытается просушить его, ведь если этого не сделать, то в помещениях образуется плесень. А вот соседка Константина Натэлла Сидорова больше всего переживает за огород.

Натэлла Сидорова, жительница п.Зверосовхоз: «Всё это было под водой. Водой залило клубнику, мне пришлось её выкапывать, парники все были залиты, всё до фундамента было под водой, На одну ночь мы эвакуировались отсюда сами. И смс-сообщение от МЧС мы получили только тогда, когда приехали в Мурманск».