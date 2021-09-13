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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.21 19:30

В работе «Форума инициатив» приняли участие 250 делегатов со всей области

На форум пришли представители инициативных групп, депутаты и общественники. В его ходе были озвучены основные предложения по улучшению жизни на севере.

Стратегию «На Севере жить» приняли в декабре 2019 года. Пришла пора подвести итоги этой работы, а также наметить новые цели. Конечно, решать, как лучше жить в Заполярье, должны сами северяне. Опрос среди жителей собирали с помощью анкет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что сами люди определяли свои приоритеты, как и в 2019 году. И мы эти два года работаем по тем приоритетам, акцентам, которые нам сказали люди. У людей появляются новые идеи, новые предложения, мы их сегодня обсудим».

23 тысячи человек прошли анкетирование. Было внесено полмиллиона конкретных предложений. Конечно, одной из основных тем стала медицина. Её доступность, качество и развитие пациентоориентированности волнует многих.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ: «На первом месте я бы говорила о том, что перемены в здравоохранении есть, это отмечается. Но основную проблему, которую отмечают наши жители, недостаток медицинских кадров».

В свою очередь губернатор Андрей Чибис отметил, что северным регионам нужно больше ресурсов в сфере здравоохранения, а один из важных элементов – это первичное звено. Масштабная поддержка, обновление оборудования давно были в списке ожидания.

Аркадий Амозов, главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи: «Пандемия нам показала, что, к сожалению, ещё необходима тонкая донастройка всей системы здравоохранения. Наверное, это и будет основная цель и задача, которую нужно решать».

Если думать о будущем, то нельзя не затронуть тему образования. От жителей поступило почти 47 тысяч предложений по развитию этой сферы. В нашем регионе уровень образования находится на достойном уровне и развивается каждый год.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области:  «Среди наиболее востребованных инициатив, которые проявили себя в этом году, стала инициатива «Арктик скулз». В январе 2021 года губернатор предложил сделать грантовую поддержку школам на преобразование различных школьных пространств. Это востребованная инициатива. Участие приняли более половины школ нашего региона. 56 стали победителями».

В свою очередь губернатор Андрей Чибис также обратил внимание на необходимость развития сферы среднего специального образования.

С приходом пандемии так же резко возросла потребность в волонтёрах. Именно эти люди помогали пенсионерам, инвалидам и нуждающимся в различных жизненных вопросах.

Татьяна Сахарова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск: «Волонтёры – это простые люди. Представители общественности, студенты, неравнодушные жители, люди, которые сегодня работают во власти. И соответственно, они хотят хорошей жизни, хороших качественных площадок, общественных пространств, зон отдыха и всего того».

Все предложения и задачи по итогам форума взяты в работу. Они будут использованы для обновления стратегии «На Севере – жить» и её реализации в ближайшие годы.

 

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