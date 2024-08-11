День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.24 19:05
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
Так считает студент Мурманского педагогического колледжа Елизавета Бусько, которая уже работает в детском саду.
Девушке очень нравится учиться, тем более что современное обеспечение колледжа позволяет это делать с комфортом.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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