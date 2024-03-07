В работе всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» активное участие приняла делегация Мурманской области

Форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» был организован Советом Федерации. Цель проекта продемонстрировать участие прекрасной половины в достижении национальных целей, развитии регионов и реализации общероссийской повестки. На встречу прилетели участницы из всех субъектов России.

Накануне на Международной выставке «Россия» в Москве прошёл всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию». На него отправилась и представила свои проекты делегация из Мурманской области.

Форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» был организован Советом Федерации. Цель проекта продемонстрировать участие прекрасной половины в достижении национальных целей, развитии регионов и реализации общероссийской повестки. На встречу прилетели участницы из всех субъектов России.

Наталья Жданова, председатель женсовета Северного флота: «Гордость, реально гордость за наших женщин - таких сильных, смелых, красивых, которые ничего не боятся, двигаются вперед. У них есть желание расти и не останавливаться. Конечно, сегодня они все прекрасны».

В рамках программы проходили тематические ликбезы и круглые столы. К примеру, сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова провела стратегическую сессию «Импульс развития регионов. Женские инициативы», где девушки могли поделиться своими полезными практиками и идеями.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мы дали возможность рассказать о практических проектах, которые уже имеют практический опыт. Мы говорили о целях, которые ставим для дальнейшего развития, говорили о разных направлениях и попытались показать возможности для девушек, где и в каком направлении они могли получить то или иное образование, начиная от общественно-политической жизни, заканчивая самообразованием, которое сегодня тоже нужно».

Руководитель волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис поделилась четырёхлетним опытом проведения образовательной конференции для женщин из флотских городов «Звезда Севера», а также презентовала новый проект «Женщина-лидер. Флотские города».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Совместно с мастерской управления «Сенеж», российской платформы «Россия страна возможностей» мы запускаем новую программу «Женщина-лидер. Флотские города», которая будет распространяться для целей женщин флотских городов. Для нашей основной категории - супруг военнослужащих, которые смогут получить дополнительное бесплатное образование и развить свои навыки и компетенции, которые впоследствии превратятся в новые проекты».

Важным событием в рамках форума стала церемония награждения лауреатов премии «По зову женского сердца», которая состоялась впервые. В номинации «Память сердца» была отмечена северянка Наталья Спирина, муж которой - Герой России погиб во время специальной военной операции. Несмотря на все трудности она занимается волонтёрством и поддерживает бойцов, а также служит ефрейтором медсанчасти мотострелковой бригады.

Вручала ей почетную награду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Наталья Спирина, лауреат премии «По зову женского сердца» в номинации «Память сердца»: «Это награда не только моя, это награда всех женщин, которые рядом со мной, которые меня поддерживают. Им огромная благодарность».

В течение нескольких дней на всех стендах регионов и в отраслевых павильонах министерств и госкорпораций на ВДНХ проходили выступления приглашенных гостей, посвящённые вкладу женщин в развитие всех сфер жизни общества.