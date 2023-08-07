В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев

В подразделения Северного флота продолжают поступают новобранцы, призванные во время весенней кампании, которая стартовала в апреле, а закончилась в середине июля. Срочники будут служить и в радиотехнических войсках.

Они охраняют государственную границу в воздушном пространстве. Речь о специалистах радиотехнического полка Северного флота. Служат здесь не только офицеры и контрактники, но и солдаты-срочники. Молодое пополнение, поступившие на службу во время призывной компании этого года, сейчас как раз осваивает военное дело, курс общей подготовки.

Сергей Куликов, командир войсковой части: «Молодое пополнение поступает к нам два раза в год. Личный состав отслужил, уволился. Новые прибывают. В течение двух месяцев мы их готовим, они проходят медицинские осмотры, комиссии. Начальную военную подготовку. Учим их собирать и разбирать оружие».

Среди занятий не только строевая и огневая, медицинская, и инженерная подготовки. Рассказывают новобранцам и об истории и особенностях службы в радиотехнических войсках Заполярья.

Молодые люди имеют возможность почти сразу заключить контракт, связав свою жизнь с защитой Родины.

Глеб Нигдорий, рядовой: «В армию пошёл, чтобы себя испытать. Хочу воинскую династию основать, у меня семья, дочь, супруга. Они поддерживают моё решение».

После завершения курса общей военной подготовки военнослужащие будут направлены в подразделения полка, которые дислоцируются на территории всего Кольского полуострова и приступят к выполнению задач.