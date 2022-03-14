В рамках 62-го Праздника Севера на площадке Ледового дворца прошли соревнования по фигурному катанию

Спортсменки из Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Петрозаводска будут бороться за победу на ледовой арене. Гостем соревнований стала золотая медалистка Олимпийских игр Екатерина Боброва.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва у участниц соревнований по фигурному катанию в Ледовом дворце Мурманска вызывает искренний интерес. Сфотографироваться с звездой хочет каждая спортсменка. Лучше мотивации - выступить по максимуму, чем внимание такого гостя и придумать сложно.

Екатерина Боброва, создатель школы фигурного катания: «Эти соревнования очень важны для нас. Я помню себя в вашем возрасте. Это не Олимпийские игры, понятное дело, но для вас, для каждого из вас, я уверена, именно эти соревнования самые главные, самые важные. Вы все очень сильно волнуетесь, конечно же все победители этих соревнований будут очень рады, но и проигравшие - не всё получилось на данных соревнованиях, но они сделают обязательно работу над ошибками, чтобы стать сильнее уже в следующий раз».

На лед вышли фигуристки 9 до 19 лет. За выступлением спортсменок следит строгое жури, которое оценивает каждое движение, следит за ошибками и артистичностью.

Вероника Корнышева, фигуристка: «Я занимаюсь фигурным катанием уже 10 лет, на данный момент я прыгаю все тройные, это мне очень нравится».

Во время мастер-класса уже после первого соревновательного дня Екатерину Боброву спортсменки стараются слушать, не пропуская слов, она в свою очередь каждой фигуристке пытается уделить время - поправить движения, дать совет.