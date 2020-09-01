В рамках акции #ГеографияМЧС забрались на край света

Сотрудники Мурманского МЧС побывали на самой северной точке материковой части европейской России – мысе Немецком. На край света они забрались в рамках акции #ГеографияМЧС.

Мыс Немецкий расположен на полуострове Рыбачий. Добраться туда можно только на транспорте, специально подготовленном к бездорожью. Туристов, забравшихся в эти края, ждёт уникальная заповедная природа, тундровые пейзажи, прибрежные скалы и разбивающиеся о них ледяные волны Баренцева моря. Также здесь располагаются памятники Великой Отечественной войны.

На Рыбачьем в рамках акции #ГеографияМЧС спасатели подняли флаг в честь 30-летия со дня формирования ведомства.