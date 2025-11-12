В рамках акции «Монетная неделя» северяне наскребли по сусекам более тонны монет

Алексей Андреев, заместитель управляющего отделением Банка России по Мурманской области: «Акция проводится дважды в год. Осенние показатели превысили показатели весны на 45% по количеству и на 89% по сумме сданной монеты».

Подведены итоги Всероссийской акции «Монетная неделя», когда мелочь можно было обменять на банкноты или зачислить на свой счёт. В ходе неё жители Мурманской области вернули в обращение более тонны монет.

Мурманчане принесли в офисы банков почти 281 тысячу монет, их общая сумма превысила 1 миллион рублей. Чаще всего сдавали металлические монеты номиналом в 10 рублей, а также мелочь номиналом 1 рубль и 10 копеек. Реже приносили на обмен 1 копейку.

Суммарно в этом году жители региона вернули в оборот монет на сумму свыше полутора миллионов рублей. Это максимальный результат с 2023 года, когда акцию провели впервые.

Обменять мелочь на банкноты можно не только в рамках этого проекта. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счёт и после её окончания.