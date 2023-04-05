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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.23 19:30

В рамках акции «Неделя безопасности» в театре кукол прошёл благотворительный инклюзивный спектакль «Кошкин дом»

Мероприятие было организовано сотрудниками МЧС и Национальным центром помощи. Спектакль проходил с сурдопереводом, чтобы ребята с нарушением слуха могли узнать о правилах пожарной безопасности.

В России проживают несколько миллионов глухих и слабослышащих людей. Доступ к информации о правилах безопасности для них, конечно, ограничен. Чтобы сократить этот разрыв в МЧС запустили большую акцию.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В прошлом году МЧС России запустила масштабную федеральную акцию «Безопасность доступна каждому». Она рассчитана на эти узкие слои населения. На первом этапе мы уделяем внимание глухим и слабослышащим гражданам».

При взаимодействии сотрудников МЧС и Национального центра помощи в театре кукол состоялся благотворительный инклюзивный спектакль «Кошкин дом». Главная задача театральной постановки – рассказать детям с нарушением слуха о правилах безопасности. А помогут им в этом сурдопереводчики регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Для нас это первый такой опыт. Раньше никогда мы не показывали спектакль с сурдопереводом. Это очень значимое событие. Если всё у нас получится, то мы будем продолжать такие спектакли. Очень важно, что этот спектакль будет проходить у нас и через трансляцию. Оборудование нам позволяет транслировать этот спектакль во все уголки нашей страны. Так что его могут посмотреть детишки и со слабым слухом от Владивостока до Калининграда».

Перед показом спектакля в холле театра сотрудники МЧС продемонстрировали школьникам пожарную технику, например, огнетушитель и тепловизор. Показали, как работают сигналы тревоги, дали померить свою форму и ответили на вопросы юных северян.

Константин Петраков, старший инструктор газодымозащитной службы СПЧ по тушению крупных пожаров ГУ МЧС России по Мурманской области: «Мы показываем пожарное вооружение. У нас представлены рукав, ствол «Курс-8», также у нас представлен аппарат «Омега-2», с которым мы работаем. Представлены боевая одежда пожарного, пояса, карабины».

Какой ребёнок не мечтает в детстве работать пожарным?

А вот представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям подготовили для каждого ребёнка красочные буклеты, которые смогут рассказать ребятам, например, о правилах поведения в лесу.

Ольга Каноненко, руководитель территориального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Мурманской области: «Необходимо не только лекции читать, а наглядно показывать, чтобы дети могли потрогать, пощупать, задать какие-то вопросы. Здесь все материалы яркие, здесь находятся воспитатели, родители».

По словам организаторов акции, такие мероприятия нужны и полезны. В первую очередь для того, чтобы обратить внимание общества на слабослышащих детей, чтобы социум был готов помочь им и понимал, как он может это сделать.

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